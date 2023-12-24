От взрыва газа во Львове погибли три человека. Полиция возбудила уголовное дело

В результате взрыва газа в гаражном помещении двухэтажного частного дома во Львове ужина 23 декабря погибли три человека. Правоохранители возбудили уголовное дело.

От взрыва газа во Львове погибли люди

Правоохранители установили, что взрыв газа произошел в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.

Во время разбора завалов были обнаружены тела 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет.

В медицинские учреждения с ранениями доставили трех человек: семилетнего мальчика, 11-летнюю девочку и 74-летнего мужчину.

Взрыв газа во Львове 23 декабря

Известно, что взрыв произошел в 20:48 в одном из домов по улице Княгини Ольги. В результате взрыва произошло разрушение опорных стен частного дома. На месте начался пожар.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители перекрывали движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной.

В доме, где произошел взрыв, проживало 6 человек.