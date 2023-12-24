В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший

Вчера, 23 декабря, в квартире многоэтажного дома Кременчуга Полтавской области взорвалась граната. Госпитализирован один из жителей.

В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната

Сообщение о взрыве поступило в Кременчугское районное управление полиции от местных жителей. На осмотр в больницу с места происшествия госпитализирован житель квартиры, 1968 года рождения. Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что в квартире взорвался боеприпас, - пишет прессслужба. Поделиться

На момент взрыва в квартире находилась еще одна жительница, однако она не пострадала.

Как рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Александр Холондович, по одной из версий, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения.

Что угрожает

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.