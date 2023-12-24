В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший

Вчера, 23 декабря, в квартире многоэтажного дома Кременчуга Полтавской области взорвалась граната. Госпитализирован один из жителей.
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната
На момент взрыва в квартире находилась еще одна жительница, однако она не пострадала.
Как рассказал начальник Кременчугского районного управления полиции Александр Холондович, по одной из версий, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения.
Что угрожает
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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