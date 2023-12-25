В РФ сообщают о взрывах в районе аэродрома в Ейске — видео

Жители российского Ейска в соцсетях распространяют сообщения о мощных взрывах в районе местного аэродрома преступной армии РФ.

Что известно о взрывах в районе аэродрома в Ейске

Слышен был громкий грохот, и, походу, что-то рухнуло. И что это было? Только не говорите, что самолет снова на сверхзвук перешел. Да еще с дымом. 5 минут назад со столов все попадало, - сообщают местные жители в соцсетях. Поделиться

В то же время громкие звуки также пытаются объяснить плановыми учениями с применением боеприпасов на военном полигоне.

Что известно о хлопке на оккупированных территориях Украины

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, в оккупированном военными преступниками армии РФ Бердянске в Запорожской области оккупантов атаковали ударные БПЛА украинских военных.

Более получаса в Бердянске праздничный салют вражеской ПВО. Которая пытается сбить БПЛА-щедровку, - отметил советник мэра оккупированного Мариуполя. Поделиться

По предварительным данным, противовоздушная оборона противника отработала "не очень удачно, особенно в центре"

Критические ли потери авиации РФ в Украине

По словам военного аналитика Михаила Жорохова в комментарии журналистам издания "Obozrevatel", промышленность страны-агрессорки работает над покрытием потерь авиации в преступной войне против Украины.

Очень часто в пропагандистских российских каналах можно увидеть сюжеты о сдаче новых партий Су-34, Ми-8 и других самолетов. Поэтому я бы не сказал, что Россия понесла критические потери, которые как-то отражаются на их боевых способностях, - объясняет Жорохов. Поделиться

По его словам, тишины в украинском воздушном пространстве в ближайшее время ждать не стоит.