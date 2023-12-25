В РФ сообщают о взрывах в районе аэродрома в Ейске — видео

Жители российского Ейска в соцсетях распространяют сообщения о мощных взрывах в районе местного аэродрома преступной армии РФ.
Что известно о взрывах в районе аэродрома в Ейске
В то же время громкие звуки также пытаются объяснить плановыми учениями с применением боеприпасов на военном полигоне.
Что известно о хлопке на оккупированных территориях Украины
По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, в оккупированном военными преступниками армии РФ Бердянске в Запорожской области оккупантов атаковали ударные БПЛА украинских военных.
По предварительным данным, противовоздушная оборона противника отработала "не очень удачно, особенно в центре"
Критические ли потери авиации РФ в Украине
По словам военного аналитика Михаила Жорохова в комментарии журналистам издания "Obozrevatel", промышленность страны-агрессорки работает над покрытием потерь авиации в преступной войне против Украины.
По его словам, тишины в украинском воздушном пространстве в ближайшее время ждать не стоит.
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