В РФ сообщают о взрывах в районе аэродрома в Ейске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ сообщают о взрывах в районе аэродрома в Ейске — видео

Аэродром армии РФ в Йеске
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Жители российского Ейска в соцсетях распространяют сообщения о мощных взрывах в районе местного аэродрома преступной армии РФ.

Что известно о взрывах в районе аэродрома в Ейске

Слышен был громкий грохот, и, походу, что-то рухнуло. И что это было? Только не говорите, что самолет снова на сверхзвук перешел. Да еще с дымом. 5 минут назад со столов все попадало, - сообщают местные жители в соцсетях.

В то же время громкие звуки также пытаются объяснить плановыми учениями с применением боеприпасов на военном полигоне.

Что известно о хлопке на оккупированных территориях Украины

По информации советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, в оккупированном военными преступниками армии РФ Бердянске в Запорожской области оккупантов атаковали ударные БПЛА украинских военных.

Более получаса в Бердянске праздничный салют вражеской ПВО. Которая пытается сбить БПЛА-щедровку, - отметил советник мэра оккупированного Мариуполя.

По предварительным данным, противовоздушная оборона противника отработала "не очень удачно, особенно в центре"

Критические ли потери авиации РФ в Украине

По словам военного аналитика Михаила Жорохова в комментарии журналистам издания "Obozrevatel", промышленность страны-агрессорки работает над покрытием потерь авиации в преступной войне против Украины.

Очень часто в пропагандистских российских каналах можно увидеть сюжеты о сдаче новых партий Су-34, Ми-8 и других самолетов. Поэтому я бы не сказал, что Россия понесла критические потери, которые как-то отражаются на их боевых способностях, - объясняет Жорохов.

По его словам, тишины в украинском воздушном пространстве в ближайшее время ждать не стоит.

Бомбы-пятисотки и на полторы тонны как прилетали по нашим позициям, так и прилетают. Российские вертолеты действуют на линии фронта, они используют противотанковые ракеты и новейшие ЛБКР, – объясняет аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы
взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший
ГУНП в Полтавской области
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната. Есть пострадавший
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Мариуполе прозвучали мощные взрывы
Взрывы в Мариуполе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.