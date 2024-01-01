Украинские воины ликвидировали офицера Следственного РФ в Белгороде

В результате ударов Украины по военным объектам в Белгороде 30 декабря удалось ликвидировать офицера российского Следственного комитета.

Что известно о ликвидации офицера РФ

Как сообщили в ГУР, ликвидирован 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицин.

В ноябре 2023 года его направили в Белгород работать в составе военного следственного отдела СК РФ, а до этого он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

В ГУР также напомнили, что в армии окупантов из-за потерь на войне против Украины фиксируют острый дефицит младших офицеров, в связи с чем там перешли на их ускоренное обучение.

Атака на Белгород: что известно

Утром 30 декабря российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Как уточнили источники в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.

Это общие мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Меры продолжаются, – отметил источник . Поделиться

Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий и спланированных провокаций" российской ПВО обломки упали в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также раздалась воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.