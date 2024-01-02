У російському Бєлгороді лунала повітряна тривога та вибухи — відео

У російському Бєлгороді вдень 2 січня лунала повітряна тривога. Російська влада заявила, що над областю нібито знищили ракети "Вільха".

У Бєлгороді заявили про ракетну атаку

В Міноборони Росії стверджують, що над Бєлгородською областю нібито збили ракети "Вільха", якими начебто Україна намагалась атакувати об'єкти на території РФ.

Йдеться про п’ять начебто українських ракет РСЗВ "Вільха".

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що нібито ППО працювала над Бєлгородом та Бєлгородським районом.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є одна постраждала – у жінки рвана рана лівої кисті. Медиками швидкої допомоги оглянута, відмовилося від госпіталізації, – йдеться в дописі Гладкова. Поширити

Він додав, що уламками нібито пошкоджено торгове приміщення та кілька автомобілів.

Вибухи в Росії

30 грудня 2023 року ЗСУ нанесли удари по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Через неефективну роботу російської ППО зазнала руйнувань цивільна інфраструктура міста.

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що "бавовна" в Бєлгороді прорідила ряди офіцерів Слідчого комітету РФ. У результаті удару 30 грудня ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

2 січня під час масованої атаки на Україну у російському селі Петропавлівка Воронезької області впала ракета. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

Інформацію про «аварійне сходження боєприпасу» підтвердив губернатор області.