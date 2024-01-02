У Воронезькій області РФ ракета впала на село під час атаки на Україну — фото та відео
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У Воронезькій області РФ ракета впала на село під час атаки на Україну — фото та відео

Приліт
Джерело:  online.ua

У РФ повідомляють про "приліт" у селі Петропавлівка Воронезької області. Внаслідок сильного вибуху пошкоджено вулицю.

Росіяни скаржаться на приліт своєї ракети

У мережі публікують відео із вирвою після вибуху і повідомляють про "приліт" близько 9-ї години ранку у селі Петропавлівка.

Один з місцевих жителів на відео сказав, що внаслідок вибуху знищено цілу вулицю. За його словами, впала ракета.

Воронезька область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

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