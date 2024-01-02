В Воронежской области РФ ракета упала в деревню во время атаки на Украину — фото и видео

В РФ сообщают о "прилете" в селе Петропавловка Воронежской области. В результате сильного взрыва повреждена улица.
Россияне жалуются на прилет своей ракеты
В сети публикуют видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете" около 9 часов утра в селе Петропавловка.
Один из местных жителей на видео сказал, что в результате взрыва уничтожена целая улица. По его словам, упала ракета.
Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.
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