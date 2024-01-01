В Донецке в новогоднюю ночь раздался "хлопок". Есть прилеты по отелю с оккупантами

В новогоднюю ночь в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Российские захватчики говорят, что под удар попала гостиница "Донбасс палас", где праздновали оккупанты РФ и местная "элита".

Что известно о новом "хлопке" в Донецке

Около полуночи так называемый "председатель ДНР" Денис Пушилин заявил о массированном обстреле центра Донецка из РСЗО. Позже он сообщил, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

Также об обстреле оккупированного города написал глава оккупационных властей Донецка Алексей Кулемзин. Он написал, что в результате обстрела разрушений получили отель "Донбасс палас", школа и жилые многоквартирные дома.

Российские оккупанты в очередной раз обвиняют в обстреле украинских военных.

Пропагандистские СМИ написали, что в результате прилетов по центру Донецка якобы погибли четыре человека. Еще 13 получили ранения.

Сразу несколько российских пропагандистов начали активно тиражировать одно и то же сообщение. В нем отметили, что в Донецке умер военкор. Также, говорят, ранены журналисты.

Атака на Белгород: что известно

Утром 30 декабря российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Как уточнили источники в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.

Это общие мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Меры продолжаются, – отметил источник. Поделиться

Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий и спланированных провокаций" российской ПВО обломки упали в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также раздалась воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.