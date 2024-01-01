У Донецьку в новорічну ніч пролунала "бавовна". Є прильоти по готелю з окупантами

У новорічну ніч у середмісті окупованого Донецька пролунали вибухи. Російські загарбники кажуть, що під удар потрапив готель "Донбас палас", де святкували окупанти РФ та місцева “еліта”.

Що відомо про нову “бавовну” в Донецьку

Близько опівночі так званий "голова ДНР" Денис Пушилін заявив про масований обстріл центру Донецька з РСЗВ. Пізніше він повідомив, що у результаті обстрілу загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення.

Також про обстріл окупованого міста написав голова окупаційної влади Донецька Олексій Кулемзін. Він написав, що у результаті обстрілу руйнувань зазнали готель "Донбас палас", школа та житлові багатоквартирні будинки.

Російські окупанти вчергове звинувачують в обстрілі українських військових.

Пропагандистські ЗМІ написали, що внаслідок прильотів по центру Донецька буцімто загинули чотири людини. Ще 13 зазнали поранень.

Відразу кілька російських пропагандистів почали активно тиражувати одне і те ж повідомлення. У ньому зазначили, що у Донецьку буцімто помер воєнкор. Також, кажуть, є поранені журналісти.

Атака на Бєлгород: що відомо

Вранці 30 грудня російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Як уточнили джерела у спецслужбах, це відповідь на російські атаки по Україні.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, – відзначило джерело. Поширити

Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії та сплановані провокації" російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

Після роботи російських протиповітряних сил місцева влада заявила про загиблих та поранених серед цивільних.