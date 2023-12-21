В окупованому Донецьку "приліт" по базі батальйону РФ "Спарта" — відео

У центрі окупованого Донецьку пролунали вибухи. У мережі повідомляють про приліт по базі батальйону РФ “Спарта”, де досі можуть базуватися російські солдати.

Що відомо про удар по базі солдат РФ в Донецьку

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, "приліт" стався у районі третього корпусу, де знаходилася військова кафедра. Там раніше базувався російський батальйон "Спарта".

Корпус знаходитьcя у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.

Наразі окупаційна влада не коментувала ситуацію в місті.

Нагадаємо, окремий розвідувальний батальйон «Спарта» — незаконне збройне формування, яке входить до складу 1-го армійського корпусу РФ. Створене у 2014 році як батальйон «Спарта». Було включене до санкційних списків низки країн.

Що відомо про бавовну в Донецьку

15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото було помітно, що пожежа була досить потужною.

6 грудня на території Будьонівського та Ленінського районів в Донецьку також лунали потужні вибухи. Після чого там спалахнула пожежа.

Також 26 листопада через атаку на Старобешівську ТЕС у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія.

Окрім цьго 18 вересня в тимчасово окупованому Донецьку також пролунав сильний вибух. Зазначалося, що "прилетіло" в адміністрацію ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.