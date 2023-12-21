В оккупированном Донецке "прилет" по базе батальона РФ "Спарта" – видео

В центре оккупированного Донецка раздались взрывы. В сети сообщают о прилете по базе батальона РФ "Спарта", где до сих пор могут базироваться российские солдаты.

Что известно об ударе по базе солдат РФ в Донецке

Как сообщают местные Telegram-каналы, прилет произошел в районе третьего корпуса, где находилась военная кафедра. Там раньше базировался русский батальон "Спарта".

Корпус находится в центре Донецка, там вспыхнул пожар. Местные СМИ утверждают, что в здании ДонНТУ до сих пор базируются российские оккупанты.

Пока оккупационные власти не комментировали ситуацию в городе.

Напомним, отдельный разведывательный батальон «Спарта» — незаконное вооруженное формирование, входящее в состав 1-го армейского корпуса РФ. Создано в 2014 году как батальон "Спарта". Было включено в санкционные списки ряда стран.

Что известно о хлопке в Донецке

15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденовском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото было видно, что пожар был достаточно мощным.

6 декабря на территории Буденовского и Ленинского районов в Донецке также раздавались мощные взрывы. После чего там вспыхнул пожар.

Также 26 ноября из-за атаки на Старобешевскую ТЭС в нескольких городах на временно оккупированной территории исчезла электроэнергия.

Кроме этого, 18 сентября во временно оккупированном Донецке также раздался сильный взрыв. Отмечалось, что "прилетело" в администрацию главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.