Поймал пулю. Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел в Донецке

Российский пропагандист и актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во временно оккупированном Донецке. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на дочь актера.
Охлобыстин попал под обстрел в Донецке
Евдокия Батариэли-Охлобыстина заявила, что ее отец якобы находился в городе с "гуманитарной миссией".
Поклонник Путина "поймал пулю", однако ему удалось спастись, поскольку он был одет в бронежилет.
На временно оккупированной территории пропагандист незаконно находился вместе с супругой.
Что известно об Иване Охлобыстине
Российский актер известен своей антиукраинской позицией и поддержкой войны против Украины.
Он неоднократно заявлял о поддержке так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
30 сентября 2022 года в центре Москвы во время концерта в поддержку «присоединения» юго-востока Украины к России Охлобыстин призвал к «священной войне».
19 октября 2022 внесен в санкционный список Украины.
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