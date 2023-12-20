Поймал пулю. Российский актер-пропагандист Охлобыстин попал под обстрел в Донецке

Российский пропагандист и актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во временно оккупированном Донецке. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на дочь актера.

Охлобыстин попал под обстрел в Донецке

Евдокия Батариэли-Охлобыстина заявила, что ее отец якобы находился в городе с "гуманитарной миссией".

Поклонник Путина "поймал пулю", однако ему удалось спастись, поскольку он был одет в бронежилет.

На временно оккупированной территории пропагандист незаконно находился вместе с супругой.

Фото: Евдокия Батариэли-Охлобыстина

Что известно об Иване Охлобыстине

Российский актер известен своей антиукраинской позицией и поддержкой войны против Украины.

Он неоднократно заявлял о поддержке так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Внесен в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

30 сентября 2022 года в центре Москвы во время концерта в поддержку «присоединения» юго-востока Украины к России Охлобыстин призвал к «священной войне».

19 октября 2022 внесен в санкционный список Украины.