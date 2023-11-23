В Украине умер российский пропагандист Максудов – уже известная причина

23 ноября на оккупированной территории Украины скончался российский пропагандист телеканала Россия-24 Борис Максудов. Накануне он получил ранения якобы во время атаки беспилотника.

Что известно о смерти пропагандиста

Пропагандист канала Россия-24 получил ранения во время съемки «репортажа» 22 ноября недалеко от села Мирное на оккупированной части Запорожья.

Именно в тот момент возле него вроде бы разорвался снаряд, сброшенный с беспилотника.

Как отмечает российский Telegram-канал, Максудов получил множественные травмы: осколочные ранения, открытые переломы конечностей и т.д. Его доставили в госпиталь в оккупированном Токмаке и утром должны были перевезти в оккупированный Джанкой, но пропагандист умер по дороге.

Российский пропагандист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов умер в 6 часов утра во время эвакуации в оккупированный Джанкой. В смерти коллеги пропагандист обвинил ВСУ.

До этого в российском Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в оккупированной части Запорожской области. Среди прочего они отмечали, что Максудову оказали всю необходимую помощь и что угрозы его жизни нет.

Какая ситуация в Запорожской области

Как отмечали в Генштабе, в Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.