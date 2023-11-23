В Україні помер російський пропагандист Максудов — уже відома причина

23 листопада на окупованій території України помер російський пропагандист телеканалу Росія-24 Борис Максудов. Напередодні він дістав поранень начебто під час під час атаки безпілотника.

Що відомо про смерть пропагандиста

Пропагандист каналу Росія-24 дістав поранень під час знімання «репортажу» 22 листопада неподалік села Мирне, що на окупованій частині Запоріжжя.

Саме в той момент біля нього начебто розірвався снаряд, який скинули з безпілотника.

Як зазначає російський Telegram-канал, Максудов дістав множинні травми: осколкові поранення, відкриті переломи кінцівок тощо. Його доставили до шпиталю в окупованому Токмаці та вранці мали перевезти в окупований Джанкой, але пропагандист помер дорогою.

Російський пропагандист Володимир Соловйов повідомив, що Максудов помер о 6-й годині ранку під час евакуації в окупований Джанкой. У смерті «колеги» пропагандист звинуватив ЗСУ.

До цього у російському Міноборони повідомили, що ЗСУ завдали удару по групі російських журналістів у окупованій частині Запорізької області. Серед іншого вони зазначали, що Максудову надали всю необхідну допомогу та що «загрози його життю немає».

Яка ситуація в Запорізькій області

Як зазначали в Генштабі, на Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.