Скандально звільнений з каналу Соловйов Live кремлівський пропагандист Євген Сатановський вже прогнозує розвал Росії.
Що пропагандист каже про кремлівських лідерів та ситуацію у Росії
Сатановський після гучного звільнення з каналу одного з ключових кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова, почав проводити власні ефіри з дому.
Зокрема, він передрік розвал Росії у наступному десятиріччі.
Він прогнозує, що після смерті кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна в Росії не буде сильного лідера.
Пропагандист зазначив, що діючий кремлівський диктатор Путін старіє, а його вічна алетернатива - Дмитро Медвєдев - “приклад слабенького г*вна при владі”.
Що стоїть за візитом Путіна до Китаю
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, результати візиту кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна до Китаю будуть кращими для Пекіна, ніж для Москви.
На думку Юсова, на відміну від Росії, де ключовим фактором політики є забаганки підстаркуватого диктатора, якому залишилось зовсім недовго при владі, Китай зосереджений виключно на власних державних інтересах.
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