Скандально звільнений кремлівський пропагандист спрогнозував розвал Росії
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Скандально звільнений кремлівський пропагандист спрогнозував розвал Росії

Євген Сатановський
Джерело:  online.ua

Скандально звільнений з каналу Соловйов Live кремлівський пропагандист Євген Сатановський вже прогнозує розвал Росії. 

Що пропагандист каже про кремлівських лідерів та ситуацію у Росії

Сатановський після гучного звільнення з каналу одного з ключових кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова, почав проводити власні ефіри з дому.

Зокрема, він передрік розвал Росії у наступному десятиріччі.

Він прогнозує, що після смерті кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна в Росії не буде сильного лідера.

Пропагандист зазначив, що діючий кремлівський диктатор Путін старіє, а його вічна алетернатива - Дмитро Медвєдев - “приклад слабенького г*вна при владі”.

Для нашої країни "час X", можливість розпаду, буде десь в 30-ті роки. Тому що Путін не вічний - він старіє. Як завжди, сильні лідери беруть за себе слабеньких, а Путін дуже сильний з точки зору утримання влади, хоча, це окрема тема - що я думаю з приводу того, як він керує країною, і як він підбирає кадри. Ну, значить з цих кадрів якесь дрібне, слабеньке г*вно він на своє місце і поставить. Ось, вже Медведєв був прикладом, - заявляє кремлівський пропагандист.

Що стоїть за візитом Путіна до Китаю

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, результати візиту кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна до Китаю будуть кращими для Пекіна, ніж для Москви.

На думку Юсова, на відміну від Росії, де ключовим фактором політики є забаганки підстаркуватого диктатора, якому залишилось зовсім недовго при владі, Китай зосереджений виключно на власних державних інтересах.

Наслідки для Китаю будуть кращі, тому що Китай використовує цю ситуацію, зокрема, для того, щоб посилити свій вплив у світі, в тому числі і на території Російської Федерації. РФ, як сировинний придаток глобальної економіки, де б не з'являлась, на неї в першу чергу дивляться, як на джерело дешевих ресурсів, ресурсів зі знижкою, - пояснює представник ГУР.

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