Навіщо Путін вперто жене військових армії РФ на смерть під Авдіївкою — пояснення ОП

Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що у нього є певні спроможності. Що або будуть прийняті його умови, тобто, щоб він не програв – це головне для Путіна сьогодні, то Путін для цього і ескалює… Ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам, щоб вони прийняли його план нового світу, де росіяни можуть поводити себе не зважаючи на міжнародне право