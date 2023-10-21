Навіщо Путін вперто жене військових армії РФ на смерть під Авдіївкою — пояснення ОП

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін незважає на шалені втрати і жене терористичну армію на штурм Авдіївки, аби довести країнам Заходу здатність щось змінити.
Навіщо окупаційна російська армія веде провальні штурми Авдіївки
За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, кремлівський диктатор захопленням Авдіївки на Донеччині прагне надіслати глобальним елітам сигнал щодо зміни Москвою правил світової безпеки та міжнародного права.
Представник ОП підкреслив, що захоплення Авдіївки має надіслати світовим лідерам сигнал, що у Росії ще достатньо ресурсів для ведення війни.
За його словами, Путіну абсолютно байдуже, скільки українських та російських військових загине у боях за Авдіївку.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-