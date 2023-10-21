Навіщо Путін вперто жене військових армії РФ на смерть під Авдіївкою — пояснення ОП
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо Путін вперто жене військових армії РФ на смерть під Авдіївкою — пояснення ОП

Володимир Путін
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін незважає на шалені втрати і жене терористичну армію на штурм Авдіївки, аби довести країнам Заходу здатність щось змінити. 

Навіщо окупаційна російська армія веде провальні штурми Авдіївки

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, кремлівський диктатор захопленням Авдіївки на Донеччині прагне надіслати глобальним елітам сигнал щодо зміни Москвою правил світової безпеки та міжнародного права.

Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що у нього є певні спроможності. Що або будуть прийняті його умови, тобто, щоб він не програв – це головне для Путіна сьогодні, то Путін для цього і ескалює… Ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам, щоб вони прийняли його план нового світу, де росіяни можуть поводити себе не зважаючи на міжнародне право

Представник ОП підкреслив, що захоплення Авдіївки має надіслати світовим лідерам сигнал, що у Росії ще достатньо ресурсів для ведення війни.

Він їм каже: "Або ви приймете наші умови, і тоді ми залишимося на частині окупованої території і таким чином будемо вважати, що Росія перемогла, або будемо продовжувати ескалацію як таку, - пояснює Подоляк.

За його словами, Путіну абсолютно байдуже, скільки українських та російських військових загине у боях за Авдіївку.

Для Путіна сьогодні головне – залишитися частково на окупованих територіях і перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна проводити певні переговори, як це було після 2014 року, але з іншими умовами, бо після 2014 року Путін продовжував видавати себе за людину, яка приймає глобальні правила гри, яка дотримується міжнародного права, то після повномасштабного вторгнення Путін хоче, щоб йому дозволили не зважати на міжнародне право в повному обсязі, - зазначив представник ОП.

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