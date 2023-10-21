Зачем Путин упрямо гонит военные армии РФ насмерть под Авдеевкой — объяснение ОП
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем Путин упрямо гонит военные армии РФ насмерть под Авдеевкой — объяснение ОП

Владимир Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, несмотря на безумные потери, гонит террористическую армию на штурм Авдеевки, чтобы доказать странам Запада способность что-то изменить.

Зачем оккупационная российская армия ведет провальные штурмы Авдеевки

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, кремлевский диктатор захватом Авдеевки в Донецкой области стремится послать глобальным элитам сигнал об изменении Москвой правил мировой безопасности и международного права.

Безусловно, это не случайность. Путину нужно доказать глобальным элитам, что у него есть определенные возможности. Что либо будут приняты его условия, то есть чтобы он не проиграл – это главное для Путина сегодня, то Путин для этого и эскалирует… Эскалация нужна Путину, чтобы доказать глобальным сообществам, чтобы они приняли его план нового мира, где россияне могут вести себя не ввиду международного права

Представитель ОП подчеркнул, что захват Авдеевки должен послать мировым лидерам сигнал, что у России достаточно ресурсов для ведения войны.

Он им говорит: "Или вы примете наши условия, и тогда мы останемся на части оккупированной территории и таким образом будем считать, что Россия победила или будем продолжать эскалацию как таковую", - объясняет Подоляк.

По его словам, Путину абсолютно безразлично, сколько украинских и российских военных погибнет в боях за Авдеевку.

Для Путина сегодня главное – остаться частично на оккупированных территориях и перевести эту войну в конфликт меньшей интенсивности, где можно проводить определенные переговоры, как это было после 2014 года, но с другими условиями, потому что после 2014 года Путин продолжал выдавать себя за принимающего человека. глобальные правила игры, которая придерживается международного права, после полномасштабного вторжения Путин хочет, чтобы ему позволили не считаться с международным правом в полном объеме, - отметил представитель ОП.

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