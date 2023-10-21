Зачем Путин упрямо гонит военные армии РФ насмерть под Авдеевкой — объяснение ОП

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, несмотря на безумные потери, гонит террористическую армию на штурм Авдеевки, чтобы доказать странам Запада способность что-то изменить.
Зачем оккупационная российская армия ведет провальные штурмы Авдеевки
По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, кремлевский диктатор захватом Авдеевки в Донецкой области стремится послать глобальным элитам сигнал об изменении Москвой правил мировой безопасности и международного права.
Представитель ОП подчеркнул, что захват Авдеевки должен послать мировым лидерам сигнал, что у России достаточно ресурсов для ведения войны.
По его словам, Путину абсолютно безразлично, сколько украинских и российских военных погибнет в боях за Авдеевку.
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