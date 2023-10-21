Зачем Путин упрямо гонит военные армии РФ насмерть под Авдеевкой — объяснение ОП

Безусловно, это не случайность. Путину нужно доказать глобальным элитам, что у него есть определенные возможности. Что либо будут приняты его условия, то есть чтобы он не проиграл – это главное для Путина сегодня, то Путин для этого и эскалирует… Эскалация нужна Путину, чтобы доказать глобальным сообществам, чтобы они приняли его план нового мира, где россияне могут вести себя не ввиду международного права