Скандально уволен с канала Соловьев Live кремлевский пропагандист Евгений Сатановский уже прогнозирует развал России.
Что пропагандист говорит о кремлевских лидерах и ситуации в России
Сатановский после громкого увольнения с канала одного из ключевых кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева, начал проводить собственные эфиры из дома.
В частности, он предсказал развал России в следующем десятилетии.
Он прогнозирует, что после смерти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в России не будет сильнейшего лидера.
Пропагандист отметил, что действующий кремлевский диктатор Путин стареет, а его вечная алетернатива - Дмитрий Медведев - "пример слабенького г*вна у власти".
Что стоит за визитом Путина в Китай
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, результаты визита кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Китай будут лучше для Пекина, чем для Москвы.
По мнению Юсова, в отличие от России, где ключевым фактором политики являются прихоти пожилого диктатора, которому осталось совсем недолго у власти, Китай сосредоточен исключительно на собственных государственных интересах.
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