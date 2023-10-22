Что пропагандист говорит о кремлевских лидерах и ситуации в России

Сатановский после громкого увольнения с канала одного из ключевых кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева, начал проводить собственные эфиры из дома.

В частности, он предсказал развал России в следующем десятилетии.

Он прогнозирует, что после смерти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в России не будет сильнейшего лидера.

Пропагандист отметил, что действующий кремлевский диктатор Путин стареет, а его вечная алетернатива - Дмитрий Медведев - "пример слабенького г*вна у власти".

Для нашей страны "время X", возможность распада, будет где-то в 30-е годы. Потому что Путин не вечен – он стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень силен с точки зрения удержания власти, хотя это отдельная тема - что я думаю по поводу того, как он руководит страной, и как он подбирает кадры. Ну, значит из этих кадров какое-то мелкое, слабенькое г*вно он на свое место и поставит. Вот уже Медведев был примером, - заявляет кремлевский пропагандист. Поделиться

Что стоит за визитом Путина в Китай

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, результаты визита кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Китай будут лучше для Пекина, чем для Москвы.

По мнению Юсова, в отличие от России, где ключевым фактором политики являются прихоти пожилого диктатора, которому осталось совсем недолго у власти, Китай сосредоточен исключительно на собственных государственных интересах.