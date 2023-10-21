Путин сумасшедший и дипломатия не поможет.
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Путин сумасшедший и дипломатия не поможет.

Владимир Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, кремлевский диктатор Владимир Путин неадекватен и не имеет никакой возможности повлиять на Москву по дипломатическому пути.

Почему Украина даже при желании не может вести переговоры с Кремлем

В Пекине с Путиными встречался вышедший глава Венгрии господин Орбан, сказавший, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, постоянно говоривший, что нужно садиться за стол переговоров – даже он увидел у Путина неадекватность, поэтому дипломатических путей здесь не существует вообще, - объясняет Подоляк.

Однако он выразил надежду на результативность третьего саммита по украинской Формуле мира со странами Глобального Юга, который состоится на Мальте 28-29 октября.

Он подчеркнул, что стремлением Украины является яснее объяснить этим странам, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является Российская Федерация.

А с точки зрения среднесрочной стратегии попытка договориться с Россией "приводит к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".

Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-либо Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по существу украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных. договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы, отмечает представитель ОП.

Почему Путин упорно гонит собственных военных насмерть под Авдеевкой

По словам журналиста и руководителя Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, безумные попытки российских военных преступников захватить Авдеевку связаны с приказом кремлевского диктатора Путина захватить территорию Донецкой области до 31 декабря этого года.

Враг начал фактически наступательные действия, а при наступлении потери в пять раз выше, чем во время обороны. Они пытаются сейчас взять Авдеевку, выйти на Купянск, и, соответственно, ведя наступательные действия, несут большие потери. Они вернулись фактически к практике "мясных штурмов", – подчеркнул Гармаш.

По его мнению, военному преступнику Путину необходим выход войск РФ на админграницы Донбасса, чтобы начать переговорный процесс, после которого диктатор надеется заморозить войну.

Я думаю, это связано с тем, что поставлена задача выйти на границы Донецкой области до 31 декабря, потому что до этого Путин не может начать разговор о каких-либо переговорных процессах. Ведь Россия согласна на переговоры с учетом сложившейся территориальной реальности, но пока ее не устраивает сложившаяся территориальная реальность, пока она не "освободит" всю Донецкую область. Путину нужно действительно выйти на эти границы для того, чтобы начинать политические процессы, позволяющие фактически заморозить конфликт. Ему это сейчас нужно. Поэтому сейчас предпринимаются усиленные попытки выполнить этот приказ. И потому мы видим эти "мясные штурмы" и действительно гораздо большие потери, – объясняет Гармаш.

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