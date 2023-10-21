Путин сумасшедший и дипломатия не поможет.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, кремлевский диктатор Владимир Путин неадекватен и не имеет никакой возможности повлиять на Москву по дипломатическому пути.

Почему Украина даже при желании не может вести переговоры с Кремлем

В Пекине с Путиными встречался вышедший глава Венгрии господин Орбан, сказавший, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, постоянно говоривший, что нужно садиться за стол переговоров – даже он увидел у Путина неадекватность, поэтому дипломатических путей здесь не существует вообще, - объясняет Подоляк. Поделиться

Однако он выразил надежду на результативность третьего саммита по украинской Формуле мира со странами Глобального Юга, который состоится на Мальте 28-29 октября.

Он подчеркнул, что стремлением Украины является яснее объяснить этим странам, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является Российская Федерация.

А с точки зрения среднесрочной стратегии попытка договориться с Россией "приводит к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".

Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-либо Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по существу украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных. договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы, отмечает представитель ОП.

Поделиться

Почему Путин упорно гонит собственных военных насмерть под Авдеевкой

По словам журналиста и руководителя Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, безумные попытки российских военных преступников захватить Авдеевку связаны с приказом кремлевского диктатора Путина захватить территорию Донецкой области до 31 декабря этого года.

Враг начал фактически наступательные действия, а при наступлении потери в пять раз выше, чем во время обороны. Они пытаются сейчас взять Авдеевку, выйти на Купянск, и, соответственно, ведя наступательные действия, несут большие потери. Они вернулись фактически к практике "мясных штурмов", – подчеркнул Гармаш. Поделиться

По его мнению, военному преступнику Путину необходим выход войск РФ на админграницы Донбасса, чтобы начать переговорный процесс, после которого диктатор надеется заморозить войну.