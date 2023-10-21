Путин сумасшедший и дипломатия не поможет.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, кремлевский диктатор Владимир Путин неадекватен и не имеет никакой возможности повлиять на Москву по дипломатическому пути.
Почему Украина даже при желании не может вести переговоры с Кремлем
Однако он выразил надежду на результативность третьего саммита по украинской Формуле мира со странами Глобального Юга, который состоится на Мальте 28-29 октября.
Он подчеркнул, что стремлением Украины является яснее объяснить этим странам, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является Российская Федерация.
А с точки зрения среднесрочной стратегии попытка договориться с Россией "приводит к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".
Почему Путин упорно гонит собственных военных насмерть под Авдеевкой
По словам журналиста и руководителя Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша, безумные попытки российских военных преступников захватить Авдеевку связаны с приказом кремлевского диктатора Путина захватить территорию Донецкой области до 31 декабря этого года.
По его мнению, военному преступнику Путину необходим выход войск РФ на админграницы Донбасса, чтобы начать переговорный процесс, после которого диктатор надеется заморозить войну.