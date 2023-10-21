Путін божевільний і дипломатія не допоможе — Подоляк

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, кремлівський диктатор Володимир Путін неадекватний і не має ніякої змоги вплинути на Москву дипломатичним шляхом.
Чому Україна навіть при бажанні не може вести переговори із Кремлем
Однак він висловив сподівання на результативність третього саміту щодо української Формули миру з країнами Глобального Півдня, який відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.
Він підкреслив, що прагненням України є якомога ясніше пояснити цим країнам, що першоджерелом зростаючої нестабільності та хаосу в світі є Російська Федерація.
А з точки зору середньострокової стратегії намагання домовитися з Росією "призводить до фантастичного хаосу, який ми бачимо в різних регіонах".
Чому Путін вперто жене власних військових на смерть під Авдіївкою
За словами журналіста та керівника Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергія Гармаша, шалені спроби російських військових злочинців захопити Авдіївку пов’язані із наказом кремлівського диктатора Путіна захопити територію Донецької області до 31 грудня цього року.
На його думку, військовому злочинцю Путіну необхідний вихід військ РФ на адмінкордони Донеччини, щоб почати переговорний процес, після якого диктатор сподівається заморозити війну.