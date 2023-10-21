Путін божевільний і дипломатія не допоможе — Подоляк

Чому Україна навіть при бажанні не може вести переговори із Кремлем

В Пекіні з Путіними зустрічався очільник Угорщини пан Орбан, який вийшов і сказав, що в принципі він не бачить ніяких можливостей врегулювати цей конфлікт дипломатично. Людина, яка постійно говорила, що потрібно сідати за стіл переговорів, – навіть він побачив у Путіна неадекватність, тому дипломатичних шляхів тут не існує взагалі, - пояснює Подоляк. Поширити

Однак він висловив сподівання на результативність третього саміту щодо української Формули миру з країнами Глобального Півдня, який відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

Він підкреслив, що прагненням України є якомога ясніше пояснити цим країнам, що першоджерелом зростаючої нестабільності та хаосу в світі є Російська Федерація.

А з точки зору середньострокової стратегії намагання домовитися з Росією "призводить до фантастичного хаосу, який ми бачимо в різних регіонах".

Чим далі ця війна буде затягуватися, а Україна не погодиться віддати щось Російській Федерації, тому що це означатиме смерть по суті української державності, тоді таких ексцесів, інцидентів, конфліктів, протесту, провокацій буде все більше, і в якийсь момент це остаточно зламає систему глобальних домовленостей, в яких країни Глобального Півдня зацікавлені, - зазначає представник ОП.

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Чому Путін вперто жене власних військових на смерть під Авдіївкою

За словами журналіста та керівника Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергія Гармаша, шалені спроби російських військових злочинців захопити Авдіївку пов’язані із наказом кремлівського диктатора Путіна захопити територію Донецької області до 31 грудня цього року.

Ворог почав фактично наступальні дії, а під час наступу втрати в п’ять разів вищі, ніж під час оборони. Вони намагаються зараз взяти Авдіївку, вийти на Куп’янськ, і, відповідно, ведучи наступальні дії, зазнають великих втрат. Вони повернулися фактично до практики "м’ясних штурмів, - підкреслив Гармаш. Поширити

На його думку, військовому злочинцю Путіну необхідний вихід військ РФ на адмінкордони Донеччини, щоб почати переговорний процес, після якого диктатор сподівається заморозити війну.