В Украине ликвидирован заместитель командира армии РФ Завадский

На войне в Украине, вероятно, погиб заместитель командира 14-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Владимир Завадский.

В Украине ликвидирован заместитель командира армии РФ Завадского

По предварительной информации, российский офицер взорвался на мини во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14.30. При этом место гибели военного пока неизвестно.

Отметим, что в украинском командовании пока не комментировали эту информацию.

Владимир Завадский – что о нем известно

По данным OSINT-аналитиков InformNapalm, Владимир Завадский ранее являлся командующим Таманской дивизией, его якобы ранили в районе Изюма Харьковской области, и он сумел и раненым эвакуировался.

Примечательно, что портрет молодого Завадского использовался для рекламы военной службы по контракту.

Женат, имеет двоих сыновей. Следует отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, страницы сыновей во "ВКонтакте" и родителей - в "Одноклассниках".