В Украине ликвидирован заместитель командира армии РФ Завадский

На войне в Украине, вероятно, погиб заместитель командира 14-го армейского корпуса ВС РФ, генерал-майор Владимир Завадский.
В Украине ликвидирован заместитель командира армии РФ Завадского
По предварительной информации, российский офицер взорвался на мини во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14.30. При этом место гибели военного пока неизвестно.
Отметим, что в украинском командовании пока не комментировали эту информацию.
Владимир Завадский – что о нем известно
По данным OSINT-аналитиков InformNapalm, Владимир Завадский ранее являлся командующим Таманской дивизией, его якобы ранили в районе Изюма Харьковской области, и он сумел и раненым эвакуировался.
Примечательно, что портрет молодого Завадского использовался для рекламы военной службы по контракту.
Женат, имеет двоих сыновей. Следует отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, страницы сыновей во "ВКонтакте" и родителей - в "Одноклассниках".
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