На війні в Україні ймовірно загинув заступник командира 14-го армійського корпусу ЗС РФ, генерал-майор Володимир Завадський.

В Україні ліквідовано заступника командира армії РФ Завадського

За попередньою інформацією, російський офіцер підірвався на міні у вівторок, 28 листопада. Інцидент стався о 14:30. При цьому місце загибелі військового поки невідоме.

Зазначимо, що в українському командуванні поки що не коментували цієї інформації.

Володимир Завадський — що про нього відомо

За даними OSINT-аналітиків InformNapalm, Володимир Завадський раніше був командувачем Таманської дивізії, його нібито поранили в районі Ізюма Харківської області, і він зумів і пораненим евакуювався.

Примітно, що портрет молодого Завадського було використано для реклами військової служби за контрактом.

Одружений, має двох синів. Варто зазначити, що всі соціальні мережі сім'ї Завадських були видалені. Зокрема, сторінки синів у "ВКонтакте" та батьків — в "Одноклассниках".