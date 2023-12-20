Спіймав кулю. Російський актор-пропагандист Охлобистін потрапив під обстріл в Донецьку
Категорія
Події
Дата публікації

Спіймав кулю. Російський актор-пропагандист Охлобистін потрапив під обстріл в Донецьку

Іван Охлобистін
Джерело:  online.ua

Російський пропагандист та актор Іван Охлобистін потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Донецьку. Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на дочку актора.

Охлобистін потрапив під обстріл в Донецьку

Євдокія Батаріелі-Охлобистіна заявила, що її батько нібито перебував у місті з "гуманітарною місією".

Прихильник Путіна "спіймав кулю", проте йому вдалося урятуватися, оскільки він був одягнений у бронежилет.

На тимчасово окупованій території пропагандист незаконно перебував разом з дружиною.

Фото: Євдокія Батаріелі-Охлобистіна

Що відомо про Івана Охлобистіна

Російський актор відомий своєю антиукраїнською позицією та підтримкою війни проти України.

Він неодноразово заявляв про підтримку так званих “ЛНР“ та “ДНР“. Занесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

30 вересня 2022 у центрі Москви під час концерту на підтримку «приєднання» південного сходу України до Росії Охлобистін закликав до «священної війни».

19 жовтня 2022 року внесений до санкційного списку України.

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