В оккупированном Донецке после удара горит нефтебаза — фото

Вечером 15 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. На местной нефтебазе начался пожар.

Взрывы в Донецке 15 декабря

Местные телеграммы каналы и российские пропагандисты распространили фото пожара.

Отмечается, что прилеты зафиксировали в Буденовском районе города.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают отбивать российские атаки в Донецкой области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили пять атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 15 атак, на Авдеевском направлении – 29.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 12 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении отражены две атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.

6 декабря в Донецке уже сообщали о горящем масштабном пожаре - неизвестно.