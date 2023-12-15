В окупованому Донецьку після удару палає нафтобаза — фото

Ввечері 15 грудня в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. На місцевій нафтобазі почалася пожежа.
Вибухи в Донецьку 15 грудня
Місцеві Телеграм канали та російські пропагандисти пошири фото пожежі.
Зазначається, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста.
Ситуація в Донецькій області
За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують відбивати російські атаки в Донецькій області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили пʼять атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 15 атак, на Авдіївському напрямку - 29.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку відбито дві атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області.
6 грудня у Донецьку вже повідомляли про масштабну пожежу, що горіло - невідомо.
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