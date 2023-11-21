У мережі з'явилося ймовірне відео удару ЗСУ по військовим РФ в клубі на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

У мережі з'явилося ймовірне відео удару ЗСУ по військовим РФ в клубі на Донеччині

Кумачово
Джерело:  Мілітарний

Сили оборони 19 листопада уразили скупчення особового складу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ під час концерту до Дня ракетних військ та артилерії ЗС РФ на окупованій Донеччині.

Удар по зосередженню окупантів на Донеччині 19 листопада

“Мілітарний” поширив відео, на якому зафіксований момент ураження наповненого російськими військовими актового залу.

На відео видно, як перед окупантами виступає акторка Поліна Меньших. Сьогодні ж з'явилася інформація про її смерть.

Раніше стало відомо, що 19 листопада в День ракетних військ і артилерії РФ ЗСУ вдарили по клубу в окупованому селі Кумачово в Старобешівському районі Донецької області, де святкували військові РФ.

Російські джерела підтвердили факт удару, але не кажуть про постраждалих військових.

Командир групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» Роберт Бровді заявив, що внаслідок удару загинуло 25 військових РФ та понад сотня отримали поранення.

Унаслідок обстрілу загинула 40-річна акторка і режисерка Поліна Меньших із Москви, яка виступала для окупантів.

Росіяни заявили, що удар був нанесений п’ятьма ракетами М30А1 та М31 сімейства GMLRS.

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