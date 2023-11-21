В сети появилось вероятное видео удара ВСУ по военным РФ в клубе Донецкой области

Силы обороны 19 ноября поразили скопление личного состава 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ во время концерта ко Дню ракетных войск и артиллерии ВС РФ на оккупированной Донбассе.

Удар по сосредоточению оккупантов в Донецкой области 19 ноября

"Милитарный" распространил видео, на котором зафиксирован момент поражения наполненного российскими военными актового зала.

На видео видно, как перед оккупантами выступает актриса Полина Меньших. Сегодня же появилась информация о ее смерти.

Ранее стало известно, что 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии РФ ВСУ ударили по клубу в оккупированной деревне Кумачево в Старобешевском районе Донецкой области, где праздновали военные РФ.

Российские источники подтвердили факт удара, но не говорят о пострадавших военных.

Командир группы аэроразведки «Птицы Мадяра» Роберт Бровди заявил, что в результате удара погибли 25 военных РФ и более сотни получили ранения.

В результате обстрела погибла 40-летняя актриса и режиссер Полина Меньших из Москвы, выступавшая для оккупантов.

Россияне заявили, что удар был нанесен пятью ракетами М30А1 и М31 семейства GMLRS.