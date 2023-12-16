Второй удар. В оккупированном Донецке снова горит нефтебаза — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Второй удар. В оккупированном Донецке снова горит нефтебаза — видео

Нефтебаза
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Источник:  online.ua

Масштабный пожар вспыхнул в оккупированном Донецке 16 декабря. В сети пишут о возможном ударе по базе россиян.

В Донецке снова горит нефтебаза

Пожар вспыхнул в Буденновском районе Донецка. Жители публикуют в сети черный дым, который виден с разных точек города.

Украинские Telegram-каналы пишут, что в Донецке якобы "прилет" по базе российских захватчиков. Однако пока подтверждения информации нет.

В свою очередь пропагандистские паблики не комментируют причины пожара. Некоторые пишут, что это якобы бытовой пожар.

Что известно о хлопке в Донецке

15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденовском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото заметно, что пожар был достаточно мощным.

6 декабря на территории Буденовского и Ленинского районов в Донецке также раздавались мощные взрывы. После чего там вспыхнул пожар.

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