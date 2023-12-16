Другий удар. В окупованому Донецьку знову палає нафтобаза — відео

Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Донецьку 16 грудня. У мережі пишуть про можливий удар по базі росіян.

В Донецьку знову горить нафтобаза

Пожежа спалахнула у Будьонівському районі Донецька. Жителі публікують у мережі чорний дим, який видно з різних точок міста.

Українські Telegram-канали пишуть, що у Донецьку нібито "приліт" по базі російських загарбників. Проте наразі підтвердження інформації немає.

Своєю чергою пропагандистські пабліки не коментують причини пожежі. Деякі пишуть, що це нібито побутова пожежа.

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15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза.

Російські ЗМІ фактично підтвердили інформацію. Вони опублікували кадри з місця події. На опублікованих фото помітно, що пожежа була досить потужною.

6 грудня на території Будьонівського та Ленінського районів в Донецьку також лунали потужні вибухи. Після чого там спалахнула пожежа.