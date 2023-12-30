У РФ заявили про 14 загиблих та понад 100 поранених у Бєлгороді

30 грудня вранці російський Бєлгород було масштабно атаковано з повітря. За поідомленням джерел, Сили оборони України нанесли ракетний удар по військовим обєктам міста. А непрофесійні дії та провокації російської ППО призвели до жертв серед містян. Вдень у Росії назвали кількість постраждалих під час обстрілу.

У РФ оприлюднили кількість загиблих і поранених у Бєлгороді

У Бєлгороді Російської Федерації 30 грудня зафіксовані "прильоти" по центру міста. В результаті обстрілу стало відомо про понад 100 поранених росіян.

Як заявляє МЧС Росії, в результаті атаки на Бєлгород загинули мінімум 14 росіян, серед яких двоє – діти.

Також у Росії заявляють про 108 поранених, серед яких 15 дітей.

Атака на Бєлгород: що відомо

Вранці 30 грудня російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Як уточнили джерела у спецслужбах, це відповідь на російські атаки по Україні.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, – відзначило джерело. Поширити

Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії та сплановані провокації" російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

Після роботи російських протиповітряних сил місцева влада заявила про загиблих та поранених серед цивільних.