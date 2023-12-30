В РФ заявили о 14 погибших и более 100 раненых в Белгороде

30 декабря утром российский Белгород был масштабно атакован с воздуха. По сообщениям источников, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам города. Из-за непрофессиональных действий и спланированных провокаций российской ПВО обломки упали в центре города и привели к жертвам. Днем в России назвали количество пострадавших при обстреле.

В РФ обнародовали количество погибших и раненых в Белгороде

В Белгороде Российской Федерации 30 декабря зафиксированы "прилеты" по центру города. В результате обстрела стало известно о более 100 раненых россиянах.

Как заявляет МЧС России, в результате атаки на Белгород погибли минимум 14 россиян, среди которых двое – дети.

Также в России заявляют о 108 раненых, среди которых 15 детей.

Атака на Белгород: что известно

Утром 30 декабря российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Как уточнили источники в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.

Это общие мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Меры продолжаются, – отметил источник. Поделиться

Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий и спланированных провокаций" российской ПВО обломки упали в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также раздалась воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.