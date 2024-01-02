В российском Белгороде звучала воздушная тревога и взрывы — видео

В российском Белгороде днем 2 января звучала воздушная тревога. Российские власти заявили, что над областью якобы уничтожены ракеты "Ольха".
В Белгороде заявили о ракетной атаке
В Минобороны России утверждают, что над Белгородской областью вроде бы сбили ракеты "Ольха", которыми вроде бы Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ.
Речь идет о пяти якобы украинских ракетах РСЗО "Ольха".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом.
Он добавил, что обломками якобы повреждено торговое помещение и несколько автомобилей.
Взрывы в России
30 декабря 2023 г. ВСУ нанесли удары по военным объектам в российском Белгороде. Из-за неэффективной работы российской ПВО потерпела разрушение гражданская инфраструктура города.
В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что "хлопок" в Белгороде проредил ряды офицеров Следственного комитета РФ. В результате удара 30 декабря ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.
2 января во время массированной атаки на Украину в российской деревне Петропавловка Воронежской области упала ракета. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.
Информацию об «аварийном схождении боеприпаса» подтвердил губернатор области.
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