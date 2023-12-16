У Курській області РФ дрони атакували лінію електропередачі та компресорну станцію

У Курській області РФ було чути вибухи. Безпілотники атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони, внаслідок чого пошкоджено будинки та ЛЕП.
У Курській області знову “бавовна”
Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт повідомив, що Дмитрівський та Залізногірський райони нібито атакували безпілотники.
За словами Старовойта, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали паркани, вікна, дахи.
Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва – пошкоджено компресорну станцію.
У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.
Вибухи у Росії
Останніми тижнями в Росії збільшилася кількість вибухів. Приміром, 15 грудня в російському Курську пролунало кілька вибухів. Місцева влада заявила про роботу системи протиповітряної оборони через фіксацію в небі над містом безпілотників.
Також днями в РФ заявляли про атаку БПЛА, яку знищили під Москвою. Атака дронів на Росію була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників перебували в Московській та Калузькій областях.
14 грудня Міноборони РФ заявило про атаку нібито українських безпілотників на Московську і Калузьку області. Ворожі ППО нібито збили дев'ять безпілотників над територіями Калузької та Московської областей.
5 грудня над територією Росії нібито перехопили та знищили понад 40 українських безпілотників.
Протягом 30 листопада - 1 грудня у результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнули кілька потяг із паливом.
У ніч на 26 листопада російська влада заявила про спробу масованої атаки безпілотниками. Там стверджують, що сили ППО нібито збили 21 дрон.
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