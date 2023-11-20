Бійці ГУР атакували дві радіолокаційні станції у Курській області РФ — відео

Що відомо про операцію ГУР

Як повідомляється, 18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога.

Внаслідок бойової роботи ГУР ураження зазнали дві коштовні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".

Загальні втрати росіян наразі уточнюються.

Що відомо про останні інциденти із бавовною у РФ

Нещодавно українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Бійці застосували безпілотник.

Розвідники зазначають, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.

Також бійці ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.

В ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі, що в Тамбовській області РФ зайнялась пожежа, а перед цим на території підприємства пролунали вибухи.

Зазначається, що пожежа почалась близько 23:30, очевидці повідомляли про звуки вибухів перед нею.

У Коломні у Московській області ввечері 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Водночас, пропагандистський канал Mash заявив про нібито збиття безпілотника поблизу КБМ. За їхніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає, а біля заводу поліцейські перекрили рух.

РосЗМІ повідомляють, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. У двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Міноборони РФ повідомило виданню, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.