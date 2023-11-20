Что известно об операции ГУР

Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага.

В результате боевой работы ГУР поражения потерпели две ценные российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".

Общие потери россиян уточняются.

Что известно о последних инцидентах с хлопком в РФ

Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Также бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области РФ загорелся пожар, а перед этим на территории предприятия раздались взрывы.

Отмечается, что пожар начался около 23:30, очевидцы сообщали о звуках взрывов перед ним.

В Коломне в Московской области вечером 10 ноября раздались взрывы. Их слышали недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

В то же время, пропагандистский канал Mash заявил о якобы сбитии беспилотника вблизи КБМ. По их данным, пострадавших в результате атаки нет, а у завода полицейские перекрыли движение.

РосСМИ сообщают, что сбитый беспилотник якобы упал на крышу предприятия. В двух корпусах вылетели окна, а также пострадали кровля и обшивка.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО якобы сбили два украинских БПЛА над территориями Смоленской и Московской областей.