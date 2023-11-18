В ГУР назвали количество стратегических и высокоточных ракет РФ

В разведке Украины рассказали о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня окупантов.

Сколько стратегических и высокоточных ракет имеет РФ

Россия по состоянию на сегодняшний день имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, несмотря на увеличение темпов производства.

Но восстановить те запасы, которые у них были на прошлую зиму, или до полномасштабного вторжения, они не смогли", - сказал представитель ГУР.

По данным разведки, в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Среди них, в частности:

40 крылатых ракет Х-101;

30 баллистических ракет Искандер-М;

20 ракет Калибр;

9 крылатых ракет Х-32;

4 Кинжалы.

оккупанты готовятся к зимнему ракетному террору.

На оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили для энергетического террора этой зимой.

Об этом сообщает руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Опираясь на данные Главного управления разведки в ОК "Юг" отмечали, что на оккупированном Крымском полуострове враг разместил значительный военно-ресурсный центр.

В частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает – это очевидно, – заявила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты.