У ГУР назвали кількість стратегічних та високоточних ракет РФ

У розвідці України розповіли про високоточні ракети оперативно-стратегічного та стратегічного рівня окупантів.

Скільки стратегічних та високоточних ракет має РФ

Росія станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Окупантам не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими попри збільшення темпів виробництва.

Але відновити ті запаси, які у них були станом на минулу зиму, чи до повномасштабного вторгнення, вони не змогли", - сказав представник ГУР.

За даними розвідки, у жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Серед них, зокрема:

40 крилатих ракет Х-101;

30 балістичних ракет Іскандер-М;

20 ракет Калібр;

9 крилатих ракет Х-32;

4 Кинжали.

Окупанти готуються до зимового ракетного терору

На окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

Про це повідомляє керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК "Південь" заначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр.

Зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує – це очевидно, – заявила Гуменюк. Поширити

За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.