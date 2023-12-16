В Курской области РФ дроны атаковали линию электропередачи и компрессорную станцию

В Курской области РФ были слышны взрывы. Беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, в результате чего повреждены дома и ЛЭП.
В Курской области снова "хлопок"
Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт сообщил, что Дмитровский и Железногорский районы якобы атаковали беспилотники.
По словам Старовойта, в селе Крупец Дмитровского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши.
Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.
В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.
Взрывы в России
В последние недели в России увеличилось количество взрывов. К примеру, 15 декабря в российском Курске раздалось несколько взрывов. Местные власти заявили о работе системы противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над городом беспилотников.
Также на днях в РФ заявляли об атаке БПЛА, уничтоженной под Москвой. Атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.
14 декабря Минобороны РФ заявило об атаке якобы украинских беспилотников на Московскую и Калужскую области. Вражеские ПВО якобы сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.
5 декабря над территорией России якобы перехватили и уничтожили более 40 украинских беспилотников.
В течение 30 ноября - 1 декабря в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвались несколько поездов с топливом.
В ночь на 26 ноября российские власти заявили о попытке массированной атаки беспилотниками. Там утверждают, что силы ПВО якобы сбили 21 дрон.
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