В Курской области РФ дроны атаковали линию электропередачи и компрессорную станцию

В Курской области РФ были слышны взрывы. Беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, в результате чего повреждены дома и ЛЭП.

В Курской области снова "хлопок"

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт сообщил, что Дмитровский и Железногорский районы якобы атаковали беспилотники.

По словам Старовойта, в селе Крупец Дмитровского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши.

Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.

Взрывы в России

В последние недели в России увеличилось количество взрывов. К примеру, 15 декабря в российском Курске раздалось несколько взрывов. Местные власти заявили о работе системы противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над городом беспилотников.

Также на днях в РФ заявляли об атаке БПЛА, уничтоженной под Москвой. Атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.

14 декабря Минобороны РФ заявило об атаке якобы украинских беспилотников на Московскую и Калужскую области. Вражеские ПВО якобы сбили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

5 декабря над территорией России якобы перехватили и уничтожили более 40 украинских беспилотников.

В течение 30 ноября - 1 декабря в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвались несколько поездов с топливом.

В ночь на 26 ноября российские власти заявили о попытке массированной атаки беспилотниками. Там утверждают, что силы ПВО якобы сбили 21 дрон.