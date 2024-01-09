У Орловській області РФ дрони атакували нафтобазу та енергообʼєкт

У Росії знову скаржаться на атаки дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також "Ореленерго".
Що відомо про “бавовну” у Орловській області РФ
Як пишуть у мережі, дрон-камікадзе буцімто спробував атакувати нафтобазу "Орелнафтопродукт" в Орлі. В атаці традиційно звинувачують Україну.
Повідомляється, що БПЛА потрапив у резервуар із паливом близько пів години тому, але, за даними росіян, "подальшого займання не трапилося". Тим часом з місця видніється чорний густий клуб диму.
Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії по Орловській області.
Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто.
Окрім того, гучно й у Курській області. Росіяни повідомляють про "роботу ППО" та зазначають, що дрони летіли в напрямку аеродрому.
Що відомо про рейд ГУР у Бєлгородську область
Шеф української розвідки Кирило Буданов офіційно підтвердив, що його бійці під час проведення спецоперації на території Бєлгородської області змогли завдати значних втрат живій силі армії РФ. Зокрема, один із тяжко поранених був "знаковою особою".
Однак Кирило Буданов не захотів ділитися іншими деталями спецоперації українських розвідників, звернувши увагу на те, що вона була звичайно для його команди.
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