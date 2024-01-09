В Орловской области РФ дроны атаковали нефтебазу и энергообъект

В России снова жалуются на атаки дронов. В этот раз беспилотники якобы ударили по нефтебазе в городе Орел, а также "Орелэнерго".

Что известно о "бавовне" в Орловской области РФ

Как пишут в сети, дрон-камикадзе якобы попытался атаковать нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орле. В атаке традиционно обвиняют Украину.

Сообщается, что БПЛА попал в резервуар с топливом около получаса назад, но, по данным россиян, "дальнего возгорания не произошло". Тем временем с места виднеется черный густой клуб дыма.

Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области.

Уже известно о двух пострадавших после атак беспилотников на город.

Кроме того, громко и в Курской области. Россияне сообщают о "работе ПВО" и отмечают, что дроны летели в направлении аэродрома.

Что известно о рейде ГУР в Белгородскую область

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов официально подтвердил, что его бойцы во время проведения спецоперации на территории Белгородской области смогли нанести значительный урон живой силе армии РФ. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".

Не раскрывая подробностей могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же (россияне, – ред.) пригласили вертолет для его эвакуации прямо на месте, – рассказал глава ГУР. Поделиться

Однако Кирилл Буданов не захотел делиться другими деталями спецоперации украинских разведчиков, обратив внимание, что она была обычно для его команды.