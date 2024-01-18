Атаки дронов по Москве и Питеру могут настроить россиян против Путина — Bild

По мнению аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, атаки украинских дронов по российским Санкт-Петербургу и Москве могли бы повлечь за собой волну острого недовольства со стороны россиян к кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину.
Как атаки дронов по Питеру и Москве могут настроить россиян против Путина
Репке отмечает, что в среду, 17 января, 2 БпЛА были сбиты над Балтийским морем и еще один беспилотник врезался в нефтяной комплекс в районе аэропорта Пулково.
Дрону не удалось причинить значительный ущерб, однако аэропорт закрывали на несколько часов.
В четверг, когда дроны атаковали Москву, перелеты в РФ тоже несколько изменились. Полеты ограничивали в аэропортах Шереметьево и Внуково.
О чем свидетельствуют атаки украинских БпЛА по России
По его словам, ситуация для России может значительно ухудшиться, ведь в Украине уже представили БПЛА с реактивными двигателями.
Российским системам ПВО их будет труднее сбивать. Кроме того, такие дроны будут достигать цели в три раза быстрее.
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