Атаки дронов по Москве и Питеру могут настроить россиян против Путина — Bild

По мнению аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, атаки украинских дронов по российским Санкт-Петербургу и Москве могли бы повлечь за собой волну острого недовольства со стороны россиян к кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину.

Как атаки дронов по Питеру и Москве могут настроить россиян против Путина

Репке отмечает, что в среду, 17 января, 2 БпЛА были сбиты над Балтийским морем и еще один беспилотник врезался в нефтяной комплекс в районе аэропорта Пулково.

Дрону не удалось причинить значительный ущерб, однако аэропорт закрывали на несколько часов.

В четверг, когда дроны атаковали Москву, перелеты в РФ тоже несколько изменились. Полеты ограничивали в аэропортах Шереметьево и Внуково.

О чем свидетельствуют атаки украинских БпЛА по России

Эти атаки показывают, что через две недели после остановки любых поставок оружия из США Украина находится в отчаянном положении и из-за отсутствия альтернатив вынуждена прибегать к асимметричным методам ведения войны. Это означает, что поскольку Киев не может отразить вторжение российской армии на своей территории, украинское правительство все чаще прибегает к атакам на военно-промышленный комплекс российских крупных городов. Их цель – настроить население России против своего диктаторского руководства, чтобы они – или, по крайней мере, влиятельные олигархи – оказывали давление на Путина и его клику для прекращения оккупации Украины, – отмечает аналитик немецкого издания. Поделиться

По его словам, ситуация для России может значительно ухудшиться, ведь в Украине уже представили БПЛА с реактивными двигателями.

Российским системам ПВО их будет труднее сбивать. Кроме того, такие дроны будут достигать цели в три раза быстрее.