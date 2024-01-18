Атаки дронів по Москві і Пітеру можуть налаштувати росіян проти Путіна — Bild

На думку аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, атаки українських дронів по російських Санкт-Петербургу та Москві могли б спричинити хвилю гострого невдоволення з боку росіян до кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.
Як атаки дронів по Пітеру і Москві можуть налаштувати росіян проти Путіна
Рьопке зазначає, що у середу, 17 січня, 2 БпЛА були збиті над Балтійським морем і ще один безпілотник врізався в нафтовий комплекс в районі аеропорту Пулково.
Дрону не вдалось заподіяти значної шкоди, однак аеропорт закривали на кілька годин.
У четвер, коли дрони атакували Москву, перельоти в РФ теж дещо "змінилися". Польоти обмежували в аеропортах Шереметьєво і Внуково.
Про що свідчать атаки українських БпЛА по Росії
За його словами, ситуація для Росії може значно погіршитись, адже в Україні вже презентували БпЛА з реактивними двигунами.
Російським системам ППО їх буде важче збивати. Крім того, такі дрони будуть досягати мети в три рази швидше.
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