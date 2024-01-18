Атаки дронів по Москві і Пітеру можуть налаштувати росіян проти Путіна — Bild

На думку аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, атаки українських дронів по російських Санкт-Петербургу та Москві могли б спричинити хвилю гострого невдоволення з боку росіян до кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

Як атаки дронів по Пітеру і Москві можуть налаштувати росіян проти Путіна

Рьопке зазначає, що у середу, 17 січня, 2 БпЛА були збиті над Балтійським морем і ще один безпілотник врізався в нафтовий комплекс в районі аеропорту Пулково.

Дрону не вдалось заподіяти значної шкоди, однак аеропорт закривали на кілька годин.

У четвер, коли дрони атакували Москву, перельоти в РФ теж дещо "змінилися". Польоти обмежували в аеропортах Шереметьєво і Внуково.

Про що свідчать атаки українських БпЛА по Росії

Ці атаки показують, що через два тижні після зупинки будь-яких поставок зброї з США Україна знаходиться у відчайдушному становищі і через відсутність альтернатив змушена вдаватися до асиметричних методів ведення війни. Це означає, що, оскільки Київ не може відбити вторгнення російської армії на своїй території, український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст. Їх мета – налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони – або, принаймні, впливові олігархи – чинили тиск на Путіна і його кліку для припинення окупації України, - зазначає аналітик німецького видання. Поширити

За його словами, ситуація для Росії може значно погіршитись, адже в Україні вже презентували БпЛА з реактивними двигунами.

Російським системам ППО їх буде важче збивати. Крім того, такі дрони будуть досягати мети в три рази швидше.