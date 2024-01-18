Росія вже має дрони для обходу українських РЕБ

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, в Росії вже виробляють дрони, здатні обходити українські системи РЕБ.

Що відомо про загрозу новітніх російських дронів

Зокрема, за словами Берлінської, російські окупанти вже використовують в FPV-дронах функцію автоматичного донаведення.

Роль оператора зводиться до мінімуму. Це ще не штучний інтелект, це комп'ютерний зір. Це автоматичне захоплення цілей, тобто апарат стає все більш автономним. Традиційні засоби радіоелектронної боротьби, якими ми ще не наситили фронт, стають неефективними, - пояснює Берлінська в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук". Поширити

За її словами, запуск росіянами таких дронів у серійне виробництво буде дуже серйозним викликом для України, дже в цьому випадку простим збільшенням кількості дронів ситуацію виправити не вдасться.

Питання в якості. Одна справа, коли виходить оператор з цим FPV-дроном, його глушать, це все відбувається в ручному режимі, таких операторів накривають вогнем постійно... Зовсім інша історія, коли оператор буде натискати кнопку, буде злітати дрон або рій дронів на полювання і у яких буде алгоритм: перші 5 км - це наша техніка, а далі - в усі рухомі об'єкти потрібно врізатися і знищувати, - пояснює Берлінська. Поширити

Як українські БпЛА знищили нафтобазу окупантів у Санкт-Петербурзі

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакували українські дрони.

Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

За словами Камишіна, дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург - українського виробництва. Вони пролетіли понад тисячу кілометрів, перш ніж уразити ціль.