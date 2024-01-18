Росія вже має дрони для обходу українських РЕБ

За словами керівниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, в Росії вже виробляють дрони, здатні обходити українські системи РЕБ.
Що відомо про загрозу новітніх російських дронів
Зокрема, за словами Берлінської, російські окупанти вже використовують в FPV-дронах функцію автоматичного донаведення.
За її словами, запуск росіянами таких дронів у серійне виробництво буде дуже серйозним викликом для України, дже в цьому випадку простим збільшенням кількості дронів ситуацію виправити не вдасться.
Як українські БпЛА знищили нафтобазу окупантів у Санкт-Петербурзі
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакували українські дрони.
Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.
За словами Камишіна, дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург - українського виробництва. Вони пролетіли понад тисячу кілометрів, перш ніж уразити ціль.
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