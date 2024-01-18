Сили ППО збили понад 20 дронів під час нічної атаки РФ

Росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300 у ніч на 18 січня. Сили ППО знищили 22 дрони.
У Повітряних силах розповіли про результати роботи
Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії.
Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.
Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Що відомо про атаку по Україні
Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе ввечері, 17 січня.
Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомляли, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди". Вибухи також чули в Хмельницій області.
Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники.
Внаслідок російського обстрілу Чугуєва Харківської області загинула жінка. Також пошкоджено заклад освіти.
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