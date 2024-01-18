Сили ППО збили понад 20 дронів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили понад 20 дронів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300 у ніч на 18 січня. Сили ППО знищили 22 дрони.

У Повітряних силах розповіли про результати роботи

Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії.

Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.

Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів — не досягли свої цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку по Україні

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе ввечері, 17 січня.

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомляли, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди". Вибухи також чули в Хмельницій області.

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники.

Внаслідок російського обстрілу Чугуєва Харківської області загинула жінка. Також пошкоджено заклад освіти.

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