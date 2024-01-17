Сили ППО знищили 19 з 20 дронів РФ під час нічної атаки. Є постраждалі

Уночі 17 січня армія РФ атакувала територію України двома десятками дронів — українська ППО змогла знищити 19 з них.

Нічна атака російських дронів на Україну 17 січня: що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 січня армія РФ випустила по Україні 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл. — у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, — йдеться в заяві ПС ЗСУ. Поширити

Окрім того, наголошується, сили ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

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Що відомо про ситуацію в регіонах станом на ранок 17 січня

В результаті російського обстрілу Одеси є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння, є травмовані серед цивільного населення

За попередніми даними, йдеться про трьох містян.

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кількість поранених внаслідок російської атаки збільшилася до трьох осіб. Ще одна жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу, — пише він.

Окрім того, Олег Кіпер додав, що з пошкодженого будинку евакуювали 130 цивільних осіб.

Варто також нагадати, що у Харкові увечері 16 січня пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар, відомо про 17 постраждалих.

Також вказано, що постраждали щонайменше десять житлових будинків.