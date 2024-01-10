На Сумщині обстріл армії РФ спричинив масштабну пожежу у житловому районі

Обстріл злочинною армією РФ Сумської області спричинив масштабну пожежу в одному з житлових районів та призвів до значних руйнувань.

Що відомо про наслідки обстрілу армією РФ Сумщини

За інформацією представників ДСНС України, внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа у житловому секторі, спалахнув місцевий будинок культури.

В Сумській області ліквідували масштабну пожежу, спричинену російськими обстрілами. Пожежа виникла напередодні ввечері в житловому секторі через ворожі удари по одному з населених пунктів Сумського району, - йдеться у повідомленні ДСНС. Поширити

За даними ДСНС, ударною хвилею пошкоджень зазнали приватні будинки, у тому чисті багатоквартирні.

Палав будинок культури та помешкання мирних громадян. Осередки горіння вдалось ліквідувати, що не дало вогню поширитись на житло місцевого населення, - наголошують представники ДСНС. Поширити

Що відомо про наслідки атак окупантів у інших регіонах України

На Донеччині протягом 9 січня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє цивільних жителів Авдіївки та Нью-Йорка.

Протягом доби ще двох людей було поранено через обстріли російських окупантів у Херсонській області.

Зазначається, що за добу у регіоні було зафіксовано 73 ворожі обстріли із використанням 374 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

Також було завдано одного удару балістичною ракетою.

Не менше 11 снарядів було випущено кремлівськими загарбниками по Херсону.

Російські військові злочинці поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.

У Запорізькій області протягом доби не має постраждалих, однак зафіксовано 102 удари по 19 населених пунктах.

Зокрема, 43 ворожі БпЛА атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки.

Не менше 53 артилерійських обстрілів зафіксовано на території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.

Отримано 9 повідомлень про руйнування житлових об’єктів.

У Дніпропетровській області ворог вперше атакував Нікополь БпЛа із приладами нічного бачення.

Внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено опори ліній електропередач в селі Слобожанське.

Під час повторного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Пізно ввечорі 9 грудня російські військові злочинці випустили з Бєлгородської області 2 зенітні керовані ракети С-300 по Харкову.

Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих.

Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району.

Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.