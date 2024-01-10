На Сумщине обстрел армии РФ вызвал масштабный пожар в жилом районе

Обстрел преступной армией РФ Сумской области повлек за собой масштабный пожар в одном из жилых районов и привел к значительным разрушениям.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Сумщины

По информации представителей ГСЧС Украины, в результате обстрела произошел масштабный пожар в жилом секторе, вспыхнул местный дом культуры.

В Сумской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района, - говорится в сообщении ГСЧС. Поделиться

По данным ГСЧС, ударной волной повреждений получили частные дома, в том числе чистые многоквартирные.

Пылал дом культуры и жилища мирных граждан. Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться на жилье местного населения, - отмечают представители ГСЧС. Поделиться

Что известно о последствиях атак окупантов в других регионах Украины

На Донетчине в течение 9 января в результате вражеских обстрелов ранения получили двое гражданских жителей Авдеевки и Нью-Йорка.

В течение суток еще два человека были ранены из - за обстрелов российских оккупантов в Херсонской области .

Отмечается, что за сутки в регионе было зафиксировано 73 вражеских обстрела с использованием 374 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Также был нанесен один удар баллистической ракетой.

Не менее 11 снарядов было выпущено кремлевскими захватчиками по Херсону.

Российские военные преступники попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне.

В Запорожской области в течение суток нет пострадавших, однако зафиксировано 102 удара по 19 населенным пунктам.

В частности, 43 вражеских БпЛА атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

Не менее 53 артиллерийских обстрелов зафиксировано на территории ализничного, Роботиного, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

Получены 9 сообщений о разрушении жилых объектов.

В Днепропетровской области враг впервые атаковал Никополь БПЛа с приборами ночного видения.

В результате обстрела в Никополе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены опоры линий электропередач в селе Слобожанское.

Во время повторного вражеского обстрела населенного пункта повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и близлежащее помещение.

Поздним вечером 9 декабря российские военные преступники выпустили из Белгородской области 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову.

Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших.

За сутки оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района.

Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.