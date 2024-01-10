На Сумщине обстрел армии РФ вызвал масштабный пожар в жилом районе
Категория
Украина
Дата публикации

На Сумщине обстрел армии РФ вызвал масштабный пожар в жилом районе

Армия РФ атаковала Сумскую область
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Обстрел преступной армией РФ Сумской области повлек за собой масштабный пожар в одном из жилых районов и привел к значительным разрушениям.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Сумщины

По информации представителей ГСЧС Украины, в результате обстрела произошел масштабный пожар в жилом секторе, вспыхнул местный дом культуры.

В Сумской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района, - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, ударной волной повреждений получили частные дома, в том числе чистые многоквартирные.

Пылал дом культуры и жилища мирных граждан. Очаги горения удалось ликвидировать, что не дало огню распространиться на жилье местного населения, - отмечают представители ГСЧС.

Что известно о последствиях атак окупантов в других регионах Украины

На Донетчине в течение 9 января в результате вражеских обстрелов ранения получили двое гражданских жителей Авдеевки и Нью-Йорка.

В течение суток еще два человека были ранены из - за обстрелов российских оккупантов в Херсонской области .

Отмечается, что за сутки в регионе было зафиксировано 73 вражеских обстрела с использованием 374 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Также был нанесен один удар баллистической ракетой.

Не менее 11 снарядов было выпущено кремлевскими захватчиками по Херсону.

Российские военные преступники попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне.

В Запорожской области в течение суток нет пострадавших, однако зафиксировано 102 удара по 19 населенным пунктам.

В частности, 43 вражеских БпЛА атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

Не менее 53 артиллерийских обстрелов зафиксировано на территории ализничного, Роботиного, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

Получены 9 сообщений о разрушении жилых объектов.

В Днепропетровской области враг впервые атаковал Никополь БПЛа с приборами ночного видения.

В результате обстрела в Никополе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены опоры линий электропередач в селе Слобожанское.

Во время повторного вражеского обстрела населенного пункта повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и близлежащее помещение.

Поздним вечером 9 декабря российские военные преступники выпустили из Белгородской области 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову.

Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших.

За сутки оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района.

Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Гуменюк объяснила, что спасло Украину от новой российской атаки
Наталья Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве выросло количество жертв из-за ракетной атаки РФ 29 декабря
КГВА
ДСНС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Орловской области РФ дроны атаковали нефтебазу и энергообъект
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.