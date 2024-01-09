Гуменюк объяснила, что спасло Украину от новой российской атаки

Ночь 9 января в Украине прошла относительно спокойно — РФ не атаковала мирные города и поселки нашей страны ни ракетами, ни дронами. Как отмечает руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, на этот раз украинцев спасла погода.

Погодные условия помешали РФ устроить новую атаку на Украину

Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью, снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки, – выступила с комментарием по этому поводу Наталья Гуменюк. Поделиться

Она также официально подтвердила, что, несмотря на обстрелы российских захватчиков, никто из гражданских не пострадал.

Армия РФ продолжает накрывать огнем мирное украинское население ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, объектам социальной инфраструктуры.

Кроме того, страна-агрессорка делает все возможное, чтобы доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.

Россия также снизила активность своей авиации

Как отмечает Наталья Гуменюк, это также последствие погоды и боевой работы наших воинов на Юге.

В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.

По ее словам, недавно противник пытался повторить бомбардировку управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу.

Поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха, и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией, – объясняет Гуменюк. Поделиться

Несмотря на это, 8 января армия РФ свою авиацию не использовала.

Хотя враг почти не использовал технику, наши защитники все равно смогли уничтожить 2 вражеских танка и 2 боевых машин десанта.