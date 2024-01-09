Гуменюк пояснила, що врятувало Україну від нової російської атаки дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Гуменюк пояснила, що врятувало Україну від нової російської атаки дронами

Наталія Гуменюк
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Ніч 9 січня в Україні пройшла доволі спокійно — РФ не атакувала мирні міста та селища нашої країни ні ракетами, ні дронами. Як зазначає керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, цього разу українців врятувала погода.

Погодні умови завадили РФ влаштувати нову атаку на Україну

Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки, – виступила з коментарем з цього приводу Наталія Гуменюк.

Вона також офіційно підтвердила, що, попри обстріли російських загарбників, ніхто з цивільних не постраждав.

Армія РФ продовжує накривати мирне українське населення килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.

Окрім того, країна-агресорка робить все можливе, щоб завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.

Росія також зменшила активність своєї авіації

Як зазначає Наталія Гуменюк, це також наслідок погоди та бойової роботи наших воїнів на Півдні.

В операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.

За її словами, нещодавно ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу.

Оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією, – пояснює Гуменюк.

Попри це, 8 січня армія РФ свою авіацію не використовувала.

Хоч ворог майже не використовував техніку, наші захисники все одно змогли знищити 2 ворожі танки та 2 бойові машини десанту.

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