В Киеве выросло количество жертв из-за ракетной атаки РФ 29 декабря

В Киеве выросло число погибших в результате ракетной атаки 29 декабря. Пока известно о 33 человеках.

В Киеве увеличилось количество погибших

Отмечается, что при демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены остатки еще одного погибшего.

Эти данные подтвердила сверка Национальной полиции.

По состоянию на эту минуту, рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека, – говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ракетной атаке РФ на Киев и область 29 декабря

29 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину. В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы. В день ракетных обстрелов было известно о девяти погибших и 30 пострадавших.

В Подольском районе столицы из-за обстрелов РФ загорелся склад. В 12:05 пожар был ликвидирован на площади 4000 кв. м.

В Cвятошинском районе возникло возгорание в 14-этажном необитаемом новостройке. По другому адресу загорелись 3 автомобиля.

В Шевченковском районе тоже горели складские помещения. Также взрывная волна повредила верхний вестибюль станции метро "Лукьяновская". В районе ул. Юрия Ильенко повреждено здание бизнес-центра и нежилые помещения. Все пожары потушили спасатели.

В субботу, 30 декабря, на месте разрушенных складских помещений в Шевченковском районе обнаружили тела еще восьми погибших и общее число жертв российских обстрелов выросло до 17. В Киеве 1 января объявили днем траура.

По состоянию на вечер 1 января 2024 количество погибших в результате ракетной атаки РФ 29 декабря возросло до 29.

В Киевской области в результате ракетной атаки 29 декабря ранен один мирный житель, повреждены 17 жилых домов, 12 авто, школа и админздание, сообщили в Киевской ОВА.

Добавим, 3 января в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной вражеской атаки, продолжавшейся с 29 декабря.